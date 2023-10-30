اهتمام عربي بتصريحات السيسي حول ضرورة تهدئة الاقتتال في غزة ومنع التصعيد

أبرزت الصحف ووكالات الأنباء العربية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال في قطاع غزة ومنع التصعيد في المنطقة، وتحذيره من توسعة دائرة الصراع وتحوله إلى "قنبلة موقوتة" تؤذي الجميع، وتشديده على أن مصر دولة قوية لا تمس سيادتها وعلى الجميع احترامها.

وتحت عنوان "الرئيس المصري يؤكد أن بلاده تبذل جهودها لتهدئة الاقتتال في غزة"، أشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى تأكيد الرئيس السيسي - خلال فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال في قطاع غزة وتعمل على إدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية، وأن مصر تسهم بدور إيجابي في ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين بغزة.

ونقلت (واس) عن الرئيس السيسي ترحيبه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف الاقتتال والتهدئة وإقرار هدنة في الأراضي الفلسطينية، وأهمية هذا القرار، منوهة بتحذير الرئيس السيسي من أن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، وستكون المنطقة عبارة عن قنبلة موقوتة تؤذي الجميع.

من جانبها، وتحت عنوان "الرئيس المصري: إدخال 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا ليس كافيا"، لفتت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى دعوة الرئيس السيسي لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإشارته إلى أن إدخال 20 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية ليس كافيا، وتأكيده أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات 3ر2 مليون فلسطيني في قطاع غزة تحت الحصار دون ماء ووقود ومواد طبية ضرورية.

ونوهت (كونا) بتأكيد الرئيس السيسي أن مصر تؤدي دورا إيجابيا في ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، وتشديده على لا أحد يستطيع إيذاء مصر بفضل شعبها وجيشها.

الرئيس المصري يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

وتحت عنوان "الرئيس المصري يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة"، أشارت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى ترحيب الرئيس السيسي باعتماد الأمم المتحدة قرار الوقف الفوري لأعمال العنف في قطاع غزة، الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية.

وأبرزت صحيفة "البيان" الإماراتية تحت عنوان "أول رد من الرئيس المصري على قصف نويبع وطابا بطائرات مسيرة"، تحذير الرئيس السيسي من توسع نطاق الصراع في غزة ومن أن المنطقة تواجه خطر التحول إلى "قنبلة موقوتة"، وتشديده على أن "مصر دولة قوية جدا لا تمس، وذات سيادة وأرجو أن يحترم الجميع سيادتها ومكانتها، وهذا كلام ليس للتباهي".

ومن جهتها، نوهت صحيفة "عكاظ" السعودية، تحت عنوان "السيسي: مصر دولة قوية وجيشها قادر على حمايتها"، بتحذير الرئيس السيسي من توسعة دائرة الصراع في غزة، وتأكيده أن التصعيد في غزة له آثار سلبية على المنطقة وسيكون "قنبلة موقوتة" تؤذي الجميع، وتشديده على أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس وجيشها قادر على أن يحميها تماما، وحرص مصر على لعب دور إيجابي في القضية الفلسطينية.

مصر دولة قوية وسيادتها لاتمس:

كما أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تحت عنوان "السيسي يحذر من توسع الصراع إقليمياً... ويؤكد: مصر دولة قوية جداً لا تُمس"، تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من توسع الصراع إقليميا في المنطقة، وقوله إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى "قنبلة موقوتة"، ودعوته إلى احترام سيادة مصر وموقفها في المنطقة، وتأكيده على قدرة الجيش على حماية البلاد.

ونوهت صحيفة "الرياض" السعودية إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس، وتحذيره من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة، وقوله إن "مصر تبذل جهدا كبيرا لإدخال المساعدات الإنسانية بكاملها إلى قطاع غزة"، معربا عن الشكر لكل الدول التي قدمت المساعدات.

وتحت عنوان "السيسي: اتساع الصراع سيتحول إلى قنبلة موقوتة"، أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية تأكيد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تهدئة الاقتتال في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات التي يحتاجونها، وقوله إن "سياستنا تستهدف البناء والتعمير وليست قائمة على الغدر والخسة والتآمر والمصالح"، وتشديده على أن "الدولة المصرية بفضل شعبها وجيشها قادرة على حماية مقدراتها تماما، لا تقلقوا وواصلوا العمل من أجل البناء والتعمير.. وأطمئنكم بأنه لا أحد يستطيع إيذاء مصر".

كما أشارت صحيفة "القبس" الكويتية، تحت عنوان "السيسي: نحن دولة قوية.. وعلى الجميع احترام سيادتنا"، إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على بذل مصر لجهود كبيرة من أجل تهدئة الاقتتال في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات التي يحتاجونها، وقوله إن "سياستنا ليست قائمة على الغدر أو الخسة أو التآمر، ولا تحركنا المصالح، بل هدفنا البناء والتعمير"، وتحذيره من اتساع رقعة الصراع بسبب أحداث غزة، وتحويل المنطقة إلى قنبلة موقوتة.

من جانبها، أشارت صحيفة "الدستور" الأردنية، تحت عنوان "السيسي محذرا من اتساع الحرب في غزة: الجيش المصري قادر على حماية البلاد"، وتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة احترام سيادة مصر وموقفها في المنطقة، وتحذيره من اتساع نطاق الصراع في غزة، وأن المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذي الجميع، وقوله إن المصريين يجب أن يشعروا بالأمان، والجيش قادر على حماية البلاد.

التهدئة فى غزة:

وتحت عنوان "الرئيس المصري يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة"، نوهت صحيفة "الرأي" الأردنية، بترحيب الرئيس السيسي باعتماد الأمم المتحدة قرار الوقف الفوري لأعمال العنف في قطاع غزة، الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية.

وأبرزت صحيفة "الرؤية" العمانية، تحت عنوان "السيسي يدعو الجميع إلى احترام سيادة مصر"، دعوة الرئيس السيسي الجميع إلى احترام سيادة مصر وموقفها في المنطقة، وقوله إن المصريين يجب أن يشعروا بالأمان وإن الجيش قادر على حماية البلاد، وتشديده على أن مصر ستواصل لعب دور إيجابي في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وأنها لا تريد أن يتسع الصراع إقليميا.

وتحت عنوان "السيسي يدعو إلى احترام سيادة مصر.. ويطمئن شعبه"، أشارت صحيفة "البلاد" البحرينية إلى دعوة الرئيس السيسي الجميع إلى احترام سيادة مصر وموقفها، باعثا برسالة طمأنة إلى شعبه قائلا إن الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها، وإشارته إلى بذل مصر لجهود لوقف الحرب في قطاع غزة.

ونوهت الصحيفة برسائل الرئيس السيسي التى أكد فيها أن "الدولة المصرية بفضل شعبها وجيشها قادرة على حماية مقدراتها تماما"، و"لا تقلقوا وواصلوا العمل من أجل البناء والتعمير"، "أطمئنكم أن لا أحد يستطيع إيذاء مصر"، و"يجب طمأنة الناس في ضوء الوضع الإقليمي وسنواصل لعب دور إيجابي".

كما أبرزت الصحيفة قول الرئيس السيسي "إننا نبذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات 2.3 مليون فلسطيني في غزة تحت الحصار، دون ماء ووقود ومواد طبية ضرورية، وأن إدخال 20 شاحنة يوميا ليس كافيا، بل نحتاج إلى قدر أكبر من المساعدات للدخول إلى قطاع غزة".