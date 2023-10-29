عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب طائرة إسرائيلية.. أول تعليق من الهيئة الروحانية لمسلمي روسيا بعد اقتحام مطار بداغستان

مطار في داغستان
مطار في داغستان

دعت الهيئة الروحانية لمسلمي روسيا، اليوم الأحد، إلى عدم الاستسلام للاستفزازات، حفاظا على الإنسانية والوطنية.

جاءت دعوات الهيئة الروحانية لمسلمي روسيا، بعد اقتحام متظاهرين مطارا في جمهورية داغستان الروسية؛ بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

بدوره، أعلن مكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية، فتح تحقيق جنائي في الحادثة.

وقال في بيان، عبر “تليجرام”: "فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة، فتحت سلطات التحقيق قضية جنائية بموجب المادة 212 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي”.

ماذا حدث في داغستان؟

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بأن متظاهرين اقتحموا مطارا في جمهورية داغستان الروسية؛ بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

وحسب “فرانس برس”، أجبرت رحلة جوية من إسرائيل إلى جمهورية داغستان الروسية، على تحويل وجهتها المقصودة في العاصمة محج قلعة؛ بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لـ فلسطين المطار.

وأظهرت لقطات، حشدا من المتظاهرين داخل المطار؛ بعد أن علموا بالرحلة القادمة.

وتم تحويل الرحلة إلى مطار آخر في المدينة.

أول رد من إسرائيل

قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردا على اقتحام متظاهرين مطارا في جمهورية داغستان الروسية؛ بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، إن تل أبيب تأخذ على محمل الجد محاولات المس بمواطنيها واليهود في كل مكان.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والأمن القومي يراقب تطور الأحداث”.

بأعلام فلسطين.. متظاهرون في داغستان الروسية يجبرون طائرة إسرائيلية على تغيير وجهتها| شاهد

بيان عاجل من مكتب نتنياهو بعد إجبار طائرة إسرائيلية على تغيير وجهتها بداغستان

وأضاف: “تتوقع إسرائيل من سلطات إنفاذ القانون الروسية حماية سلامة جميع الإسرائيليين واليهود أينما كانوا، والتصرف بشكل حاسم ضد مثيري الشغب”. 

وحسب “يديعوت أحرونوت”، يعمل سفير إسرائيل لدى روسيا، أليكس بن تسفي، مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود هناك.

روسيا داغستان إسرائيل محج قلعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

بيان عاجل من مكتب نتنياهو بعد إجبار طائرة إسرائيلية على تغيير وجهتها بداغستان

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نهاية المرحلة الأولى للحرب وبدء الثانية الهجومية

تحذير عاجل من حماس بشأن ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في مستشفى القدس

بيان عاجل من مكتب نتنياهو بعد إجبار طائرة إسرائيلية على تغيير وجهتها بداغستان

في اتصال هاتفي..بايدن والسيسي يتوافقان على تسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة

الوضع كارثي.. توقف العديد من المستشفيات في غزة عن العمل ونسبة الإشغال 150%

تصريحات استفزازية من رئيس أركان جيش الاحتلال بشأن الهجوم علي غزة

بأعلام فلسطين.. متظاهرون في داغستان الروسية يجبرون طائرة إسرائيلية على تغيير وجهتها| شاهد

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجـ ازر جديدة في قطاع غزة

ترشيحاتنا

الوداد يهزم الترجي بهدف في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي

بايدن يؤكد: الولايات المتحدة ترفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم

المرصد السوري: طائرة حربية أمريكية تقصف محيط مدينة البوكمال قرب حدود العراق

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: المساعدات أمام معبر رفح يجب أن تدخل غزة

لماذا صلاة العشاء ثقيلة؟.. 7 أسباب ينبغي أن يعرفها المتكاسلون عنها

حقوقي: ما يحدث في غزة أسوأ جريمة منذ الحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوان الثلاثي على مصر .. الثورة الجزائرية السبب في انضمام فرنسا ماالقصة؟

اختار الموت وحيدا بدل وجع الفراق.. كيف تنبأ ماثيو بيري بطريقة رحيله؟

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

مأساة.. انهيار فرد إنقاذ بعد إخراج طفلة من تحت الأنقاض بـ فلسطين

فيديو

"شخصيتي القادمة أبوعبيدة".. هكذا استفز محمد رمضان الإعلام الإسرائيلي

ليفربول يكشف تفاصيل اختطاف والدي نجم الهجوم لويس دياز.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

بعد غلق 45 كم من طريق سفاجا بسبب السيول.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية

البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ