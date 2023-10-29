بسبب طائرة إسرائيلية.. أول تعليق من الهيئة الروحانية لمسلمي روسيا بعد اقتحام مطار بداغستان

دعت الهيئة الروحانية لمسلمي روسيا، اليوم الأحد، إلى عدم الاستسلام للاستفزازات، حفاظا على الإنسانية والوطنية.

جاءت دعوات الهيئة الروحانية لمسلمي روسيا، بعد اقتحام متظاهرين مطارا في جمهورية داغستان الروسية؛ بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

بدوره، أعلن مكتب المدعي العام في جمهورية داغستان الروسية، فتح تحقيق جنائي في الحادثة.

وقال في بيان، عبر “تليجرام”: "فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة، فتحت سلطات التحقيق قضية جنائية بموجب المادة 212 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي”.

ماذا حدث في داغستان؟

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بأن متظاهرين اقتحموا مطارا في جمهورية داغستان الروسية؛ بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

وحسب “فرانس برس”، أجبرت رحلة جوية من إسرائيل إلى جمهورية داغستان الروسية، على تحويل وجهتها المقصودة في العاصمة محج قلعة؛ بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لـ فلسطين المطار.

وأظهرت لقطات، حشدا من المتظاهرين داخل المطار؛ بعد أن علموا بالرحلة القادمة.

وتم تحويل الرحلة إلى مطار آخر في المدينة.

أول رد من إسرائيل

قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردا على اقتحام متظاهرين مطارا في جمهورية داغستان الروسية؛ بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، إن تل أبيب تأخذ على محمل الجد محاولات المس بمواطنيها واليهود في كل مكان.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والأمن القومي يراقب تطور الأحداث”.

وأضاف: “تتوقع إسرائيل من سلطات إنفاذ القانون الروسية حماية سلامة جميع الإسرائيليين واليهود أينما كانوا، والتصرف بشكل حاسم ضد مثيري الشغب”.

وحسب “يديعوت أحرونوت”، يعمل سفير إسرائيل لدى روسيا، أليكس بن تسفي، مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود هناك.