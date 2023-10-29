حقوقي: ما يحدث في غزة أسوأ جريمة منذ الحرب العالمية الثانية

قال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، إن ما يحدث في قطاع غزة هو أسوأ جريمة حرب تحدث منذ الحرب العالمية الثانية ، فكم التدمير والانتقام الجماعي في قطاع غزة هو عبارة عن جرائم حرب متعددة.



وتابع "نجاد البرعي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن رد الفعل الإسرائيلي على ما حدث في عملية "طوفان الأقصى" يتجاوز فكرة رد الفعل، مشيرًا إلى أن الانحياز الغربي لإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

ولفت إلى ان كمية الجرائم في قطاع غزة لا يمكن تبريرها او السكوت عنها، لأنها موثقة بالصوت والصورة ، كما أن من يرتكب هذه الجريمة يتباهى بالقيام بهذا النوع من الجرائم.

ولفت إلى أن الحركة الحقوقية الدولية لأول مرة تصطف على قضية كبيرة بدون خلاف، حيث تتحدث على ان ما يحدث في قطاع غزة ليس رد فعل على ما حدث في طوفان الاقصى، ولكن عملية مخططة تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الدول المجاورة، والاستيلاء على هذه الأراضي، معقبًا: "رد الفعل الحقوقي الدولي مذهل".

