بسبب منع الوقود.. كيف يتنقل الفلسطينيون داخل غزة.. شاهد

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، من أن فقدان الوقود في قطاع غزة يهدد مستقبل العمليات الإنسانية، قائلا عبر منصة “إكس”: “مع تصاعد الصراع في قطاع غزة يشتد الجوع ويصبح المدنيون يائسين في بحثهم عن الغذاء، كما يواجه برنامج الأغذية العالمي انقطاع الاتصالات وتحديات الوصول ونقص الوقود، ما يعيق تقديم المساعدات".

وفي هذا السياق، رصدت مجموعة من الفيديوهات ما الذي يستخدمه مجموعة من الفلسطينيين في تنقلاتهم في الأماكن القريبة في قطاع غزة وسط استمرار حصار الاحتلال الإسرئيلي عليهم وقطع إمدادات الغاز والكهرباء والماء.

ظهر في مقطع فيديو منتشر، استخدام أفراد طواقم إعلامية ومدنيين للعربات البدائية التي تجرها حيوانات كالأحصنة من أماكن قريبة إلى أخرى، وفي مقطع فيديو حديث أيضًا يجري نقل جثث الشهداء على تلك العربات “الكارو” التي تجرها الحيوانات والتي بالتأكيد لن يكون عددها كافيًا ولا مجديًا بالنسبة لتطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة الذي يعاني القصف المكثف وعمليات إبادة.

ويوم الجمعة الماضي، نشرت الشاعرة الفلسطينية، مريم قوش، عبر “فيسبوك” صورة تقشعر لها الأبدان توثق صلاة الجنازة لطفل استشهد فى قطاع غزة بعد أن تم وضع جثمانه على أحد عربات الكارو حيث قام أهله بالصلاة عليه.

وعلقا الشاعرة الفلسطينية على صورة المصور الفلسطيني، محمود أبو سلامة: “لا تنظر لأي شيء سوى ما كُتب على الجدار: "بمشيئة الله ستستمر الحياة رغم أنف الحاقدين، هكذا تُقام صلوات الجنازة في غزة! في كل مكان".

أوضاع غزة

ويوم الخميس الماضي، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، التقارير التي تحدثت عن قرب التوصل لاتفاق بشأن إدخال الوقود إلى قطاع غزة، مقابل الإفراج عن بعض الأسرى لدى حركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاجاري، إنه لا يُسمح بدخول الوقود إلى غزة، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة تدرس صفقة للسماح بدخول الوقود مقابل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

وأضاف هاجاري ردا على سؤال حول مثل هذه الصفقة: "في هذه المرحلة، تعليمات المستوى السياسي هي عدم دخول الوقود، إذا كان هناك تغيير فسنقوم بإبلاغ الجمهور"، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار المتحدث بإسم جيش الاحتلال إلى أن قدرا كبيرا من قدرة حماس على العمل يعتمد على الوقود.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى أن إسرائيل تدرس السماح بدخول الوقود إلى غزة عبر مصر كجزء من صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح جزء كبير من الرهائن الـ 224 الذين يعتقد أن حماس تحتجزهم.