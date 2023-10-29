لضبط سوق السجائر.. شعبة الدخان تطالب بقلب الهرم التوزيعي من الشركات

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، إن زيادة القيمة المضافة على السجائر؛ لا توفر فقط 8 مليارات جنيه للموازنة، ولكنها ستجلب 88 مليار جنيه، والشعبة نادت منذ شهر يونيو الماضي، بإصدار التعديلات الضريبية لإحكام السيطرة على العشوائية التي حدثت في سوق السجائر.

وأضاف "إمبابي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الشعبة موافقة على كل التشريعات الضريبية التي اشتركت في وضعها، وحددت نصف جنيه فقط لا غير على كل ضريبة ثابتة على السجائر، علما بأن السجائر لها ضريبة متغيرة وأخرى ثابتة.

وأوضح رئيس شعبة الدخان، أن الضريبة المتغيرة عبارة عن 50% من سعر بيع المستهلك، بينما الثابتة كانت في الفئة الدنيا تتمثل في 4 جنيهات وأصبحت 4 جنيهات ونصف، والفئة الوسطى 6 جنيهات ونصف أصبحت 7 جنيهات، والفئة العليا من 7 جنيهات أصبحت 7 جنيهات ونصف.

فتح الشرائح

وأشار إلى أنه جرى فتح الشرائح، فكانت الشريحة الأولى من جنيه إلى 24 جنيهاً فأصبحت من جنيه إلى 31 جنيهاً، والشريحة الثانية من 24 إلى 35 جنيهاً وأصبحت من 31 إلى 45 جنيهاً، والفئة الثالثة أكثر من 45 جنيهاً، مؤكدا أنه لكي يحدث ضبط للسوق؛ لا بد من قلب الهرم التوزيعي من الشركات.