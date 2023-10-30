تضامنا مع القضية الفلسطينية.. حملة السيسي تستقبل السفير دياب اللوح في مقرها الرسمي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة السفير الفلسطيني في مصر السفير دياب اللوح، ووفداً من الجالية الفلسطينية.

وكان في استقبال السفير الفلسطيني والوفد المرافق لسيادته، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبدأ اللقاء بتحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مؤكداً أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم وهو استكمال لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا في فلسطين، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية، فضلاً عن دعوته لوقف إطلاق النار وإرسال الدعم الانساني والطبي إلى غزة، معبرًا عن مساندة الحملة الصادقة للأشقاء الفلسطينيين منددين بما يحدث من قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة والتي تعد اعتداءات خارج كل القوانين والقواعد.

أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية

وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية بغزة ووقف إطلاق النار ودلالته الكبيرة للتعبير عن الضمير الدولي، مضيفًا أن هناك قناعة عند جميع المصريين بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائي من خلال حل الدولتين والحفاظ على حقوق أشقائنا في فلسطين.

من جانبه، قال السفير دياب اللوح أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من مخططات خبيثة وأعادها على الطريق الصحيح، مشيراً أن مصر دولة عريقة ذات حضارة، تتحرك منذ قديم الزمن للسلام ووقف إطلاق النار منذ اللحظات الأولى من خلال التحركات المستمرة للسلام بالمنطقة واستقبل قادة وزعماء من العالم واستمرار الاتصالات الدائمة للوصول لحل عادل في القضية ووقف إطلاق النار ليعُم السلام على المنطقة.

كما وجه أيضاً السفير الفلسطيني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب على المواقف المشرفة في الدعم والسند التاريخي المستمر للشعب الفلسطيني والقضية، فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة على إدخال المساعدات إلى غزة وتهدئة الأوضاع والتأكيد على الحق الفلسطيني في أراضيه.