قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن ارتفاع اسعار السجائر في مصر حيث ينتظر قرار زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق زيادة ضريبة الجدول على منتجات التبغ والسجائر، تصديق رئيس الجمهورية، حيث وافق مجلس النواب على زيادة ضريبة الجدول التي يتم تحصيلها على السجائر التي يتم بيعها أو إنتاجها بجميع أنواعها، بالسوق المحلي.

ومن المقرر بدء تطبيق موعد إقرار ضريبة الجدول بعد الزيادة على منتجات التبغ، بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون.

وكما ذكرنا ستطبق زيادة ضريبة الجدول بإضافة 50 قرشًان وفقًا للتعديلات التي أدخلت على القانون اليوم.

https://www.youtube.com/watch?v=G6DNgaLWOM4

وكانت الأسواق المحلية قد شهدت الفترة الماضية زيادة غير مسبوقة ومرتفعة للغاية في أسعار السجائر، حيث ضاعفت المحلات والسوق السوداء أسعار السجائر بصورة غير مبررة، مما أحدث خلالا واضطرابا كبيرًا في أسعار السجائر، صاحبته مطالبات كبيرة بتدخل مجلس النواب، وهو ما حدث بالفعل.

أما عن سبب موافقة النواب على اتجاه الحكومة لرفع الضرائب على السجائر، والتي تعد نهجًا عالميًا بحسب عدد من النواب الماركين بالجلسة العامة التي أقرت مشروع قانون زيادة أسعار السجائر، حيث أشاروا إلى أن هناك اتجاه لزيادة الضرائب على السجائر من أجل الإقلاع عن التدخين.

وكشفت الجلسة العامة لمجلس النواب عن ارتفاع كبير في معدلات التدخين، والتي تصل يوميًا إلى نحو 250 مليون سيجارة، والذي يعد معدلا مرتفعًا للغاية، وله تداعيات سلبية كبيرة.

ومن جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه موافق على التعديلات التي أقرها القانون الجديد، خاصة أنهم شاركوا في وضعها.