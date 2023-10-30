منتدى أمني هام| وزير الدفاع الروسي يصل بكين.. وبيان عاجل من الجيش الصيني

وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى الصين، اليوم الإثنين، في زيارة عمل يشارك خلالها في منتدى شيانجشان الأمني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "سيقدم وزير الدفاع الروسي تقريرا في الجلسة العامة حول موضوع مسؤولية الدول الكبرى والتعاون في مجال الأمن العالمي".

وفي ظل الزيارة، قال الجيش الصيني، إن القوات المسلحة الصينية قوة كبيرة تحمي السلام العالمي والسيادة الإقليمية.

وأضاف الجيش الصيني: "سنعمق الثقة الاستراتيجية والتعاون مع روسيا ونسعى لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة"، لافته إلى أن الصين تدعم الحل السياسي في أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، قال الجيش الصيني، إن بكين تدعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة للمساهمة في الرخاء المشترك وتحقيق المنافع للعالم أجمع.

وأضاف الرئيس الصيني في رسالة تهنئة إلى الإجتماع السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، أنه استنادا إلى المبادئ الثلاثة للاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، فإن الصين مستعدة للعمل مع الجانب الأمريكي لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وإدارة الخلافات بشكل مناسب".

وأشار شي في رسالته إلى أن بكين مستعدة أيضا لتضافر الجهود مع واشنطن لمواجهة التحديات العالمية والمساهمة في تقدم كل منهما والعمل على تحقيق الرخاء المشترك من أجل "تقديم المنافع لكلا البلدين والعالم بأسره".