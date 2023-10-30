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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصة كفاح شعب.. معرض فن تشكيلي بثقافة الإسماعيلية

صدى البلد

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني معرض فن تشكيلي بعنوان "قصة كفاح شعب" بقصر ثقافة الإسماعيلية، استمرارا للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

 

ضم المعرض الذي ينظمه فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، 50 لوحة من الأعمال الوطنية لعدد 40 فنانا في مجالات مختلفة من الفن التشكيلي، تصوير زيتي، ابيض واسود، أشغال فنية، كولاج، فن الخزف والنحت.

وضمن برنامج الفعاليات المنفذ بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، عقد القصر محاضرة بعنوان "السمسمية ودورها في المقاومة" بمدن القناة تحدثت بها فاطمة أحمد باحث بأطلس فلكلور، عن السمسمية وتأثيرها على المجتمع، وبداية تطورها وهل لها تأثير إلى الآن فى المجتمع أم اندثرت؟

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وعلى هامش المحاضرة أقيمت ورشة رسم حر تدريب سماح علي، وتزينت الورشة بأعلام فلسطين ومصر وانتصارات أكتوبر بمشاركة طلاب مدرسة مصطفى كامل الابتدائية.

 

وفي الختام قام الطلاب بجولة تفقدية بقصر ثقافة الإسماعيلية منها المسرح الكبير، نادى التكنولوجيا، معرض الكتاب، مكتبة الطفل.

ثقافة الأعمال الوطنية الهيئة العامة لقصور الثقافة الإسماعيلية الفن التشكيلي الع

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