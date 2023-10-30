كلود ليفي .. عالم اجتماع فرنسي وكاتب اهتم بتحليل الثقافات القديمة ماقصته؟

كلود ليفي-ستراوس هو عالم اجتماع فرنسي وفيلسوف وسياسي ومصور وتربوي وكاتب. وقد حصل على لقب "شيخ البنيويين" أو "البنيوي الأول" أو "رائد البنيوية المعاصرة".

تحليل الثقافات القديمة

قد قام ليفي-ستراوس بتحليل الثقافات القديمة غير الغربية ودرس وتحليل الأساطير والنظم الثقافية وقارن بينها. كان مهتمًا بدراسة الحكايات الشعبية وأساطير الشعوب البدائية التي تؤمن بفكرة وحدة الطبيعة، على غرار ابن عربي وسبينوزا. وقال ليفي-ستراوس: "إن علم التاريخ هو آخر أساطيرنا نحن المحدثين، حيث نعيد ترتيب التاريخ ونتلاعب به بطريقة بدائية مشابهة للأساطير، بهدف تشكيل رؤية شمولية للكون".

واعتبر ليفي-ستراوس اكتشاف أمريكا والاستعمار الذي تلاهما كارثة بالنسبة للجنس البشري. ولد ليفي-ستراوس في 28 نوفمبر 1908 في عائلة يهودية برجوازية، وحصل على منحة من الحكومة الفرنسية لإجراء دراسة واسعة النطاق في وسط البرازيل، حيث تعمق في دراسة القبائل البدائية. وقد كانت هذه الدراسة تمهيدًا لأفكاره اللاحقة.

عاد ليفي-ستراوس إلى فرنسا في عام 1940 بعد سقوط باريس، وبعد عام سافر إلى نيويورك حيث عمل في الكلية الجديدة للبحث الاجتماعي. وحصل على درجة الدكتوراه في "البنى الأولية للقرابة". عمل في الملحق الثقافي الفرنسي بالولايات المتحدة في الفترة من 1946 إلى 1947. ثم عاد إلى فرنسا في عام 1948 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقدم أطروحة حول المشاكل النظرية للقرابة.

تم اختياره ليكون أستاذًا في كوليج دو فرانس، وفي عام 1950 أصبح مدير الدراسات في المعهد التطبيقي للدراسات العليا في جامعة باريس. وتم اختياره لشغل كرسي الأنثروبولوجيا الاجتماعية في كوليج دو فرانس في عام 1959. وفي عام 1964، حصل على وسام جوقة الشرف.