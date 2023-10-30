عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كلود ليفي .. عالم اجتماع فرنسي وكاتب اهتم بتحليل الثقافات القديمة ماقصته؟

صدى البلد

كلود ليفي-ستراوس هو عالم اجتماع فرنسي وفيلسوف وسياسي ومصور وتربوي وكاتب. وقد حصل على لقب "شيخ البنيويين" أو "البنيوي الأول" أو "رائد البنيوية المعاصرة".

تحليل الثقافات القديمة 

قد قام ليفي-ستراوس بتحليل الثقافات القديمة غير الغربية ودرس وتحليل الأساطير والنظم الثقافية وقارن بينها. كان مهتمًا بدراسة الحكايات الشعبية وأساطير الشعوب البدائية التي تؤمن بفكرة وحدة الطبيعة، على غرار ابن عربي وسبينوزا. وقال ليفي-ستراوس: "إن علم التاريخ هو آخر أساطيرنا نحن المحدثين، حيث نعيد ترتيب التاريخ ونتلاعب به بطريقة بدائية مشابهة للأساطير، بهدف تشكيل رؤية شمولية للكون".

txt

ثقافة القليوبية تطلق قوافلها بمدارس المحافظة

txt

العدوان الثلاثي على مصر .. الثورة الجزائرية السبب في انضمام فرنسا ماالقصة؟

واعتبر ليفي-ستراوس اكتشاف أمريكا والاستعمار الذي تلاهما كارثة بالنسبة للجنس البشري. ولد ليفي-ستراوس في 28 نوفمبر 1908 في عائلة يهودية برجوازية، وحصل على منحة من الحكومة الفرنسية لإجراء دراسة واسعة النطاق في وسط البرازيل، حيث تعمق في دراسة القبائل البدائية. وقد كانت هذه الدراسة تمهيدًا لأفكاره اللاحقة.

عاد ليفي-ستراوس إلى فرنسا في عام 1940 بعد سقوط باريس، وبعد عام سافر إلى نيويورك حيث عمل في الكلية الجديدة للبحث الاجتماعي. وحصل على درجة الدكتوراه في "البنى الأولية للقرابة". عمل في الملحق الثقافي الفرنسي بالولايات المتحدة في الفترة من 1946 إلى 1947. ثم عاد إلى فرنسا في عام 1948 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقدم أطروحة حول المشاكل النظرية للقرابة.

تم اختياره ليكون أستاذًا في كوليج دو فرانس، وفي عام 1950 أصبح مدير الدراسات في المعهد التطبيقي للدراسات العليا في جامعة باريس. وتم اختياره لشغل كرسي الأنثروبولوجيا الاجتماعية في كوليج دو فرانس في عام 1959. وفي عام 1964، حصل على وسام جوقة الشرف.

كلود ليفي الحكايات الشعبية الحرب العالمية الثانية الملحق الثقافي وسام جوقة الشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

ترشيحاتنا

عبدالمحسن سلامة لـ قصواء الخلالي: احتفاء الرئيس السيسي بعيد الأهرام مصدر فخر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة توضح أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

الصراع يتسع.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخا قادما من اليمن متجها إلى إسرائيل

محمد عزمي يكشف تفاصيل انضمامه للجان الوطنية بالجامعة وقائدها والد فنانة شهيرة

تعليق مثير من هاني حتحوت على هزيمة الأهلي أمام صن داونز

بيان عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية بشأن استهداف مستشفي الصداقة للسرطان بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الشهور الأخيرة للحوامل.. تناولي الموز على الريق

مش طالعة ..رسالة مؤثرة من عجوز فلسطينية باحدي مستشفيات غزة

بسبب منع الوقود.. كيف يتنقل الفلسطينيون داخل غزة.. شاهد

العدوان الثلاثي على مصر .. الثورة الجزائرية السبب في انضمام فرنسا ماالقصة؟

فيديو

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

"شخصيتي القادمة أبوعبيدة".. هكذا استفز محمد رمضان الإعلام الإسرائيلي

ليفربول يكشف تفاصيل اختطاف والدي نجم الهجوم لويس دياز.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

بعد غلق 45 كم من طريق سفاجا بسبب السيول.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ