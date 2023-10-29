ثقافة القليوبية تطلق قوافلها بمدارس المحافظة

أطلق فرع ثقافة القليوبية، اليوم الأحد، قافلتين ثقافيتين، ضمن أجندة الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، التي تستهدف طلبة المدارس، في سياق برتوكول التعاون بين وزاتي الثقافة والتربية والتعليم.

القافلة الأولى أقيمت بالتنسيق بين بيت ثقافة طوخ ومدرسة مشتهر الإعدادية بنين، وتقام على مدار يومين، وتضمنت ورشة فنية لصناعة أشكال فنية من الخرز، قدمت بإشراف الفنان سمير عبد العزيز مسئول الفن التشكيلي ببيت ثقافة طوخ، وقام خلالها بتعريف الطلاب بالمواد المستخدمة وطرق تصميم الأشكال الفنية ثم بداية التصنيع، وقامت نجلاء حسني سالم بتنفيذ ورشة رسم إبداعي للطلاب، واقترح خلالها الطلاب رسم عدد من صور حرب أكتوبر متضمنة الأرض والبطولات.

كما عقدت محاضرة بعنوان "أكتوبر والهوية الوطنية"، تحدث فيها محمود الزهيري عن تجليات روح أكتوبر في الحفاظ على الهوية الوطنية، ودور الوحدة الوطنية في صناعة نصر أكتوبر ونماذج من من الأبطال مثل اللواء باقي زكي يوسف، وتحدث عن أثر هذه الوحدة في تماسك النسيج الوطني، وسيناء ومخططات الأعداء لتصفية القضية الفلسطينية ووعي الدولة والشعب بذلك المخطط ورفضه.

ثم تحدث محفوظ فودة عن حب الأوطان في الأديان، ومكانة مصر التاريخية والدينية، وحرب أكتوبر وأثرها في تشكيل الهوية الوطنية، ثم استقبلت أسئلة الطلاب التي دار معظمها حول كيفية التخطيط للحرب ودور العلم في النصر.

وفي الختام قدمت فقرة شعرية للشاعر سليمان الزهيري، الذي ألقى عددا من قصائده الشعرية منها "مصر اللي أحلى بجد من الموناليزا، شاهد عيان، بارليف" ثم سماع مواهب الطلبة والتعرف عليها وتم توجيههم لتنمية هذه المهارات.

جاءت القافلة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وضمن خطة فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد.

وفي سياق متصل وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، استقبلت مدرسة الشهيد عاصم أحمد الابتدائية الإعدادية للبنات، قافلة ثقافية أخرى نظمها بيت ثقافة الخانكة، تضمنت عددا من الفقرات منها محاضرة بعنوان "أهمية القراءة والعودة للمدرسة، ألقاها المحاضر أسامة الجوهري، إضافة لإقامة ورشة خرز تدريب نوران وحيد ويوسف وحيد، وورشة رسم حر للطلاب.