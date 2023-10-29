عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أم الفدائيين .. كان منزلها مخبئًا للعديد من الضباط والمسؤولين العسكريين المصريين المتسللين .. ما القصة ؟

صدى البلد

تمتلك السيدة أمينة محمد الغريب، والدة الإخوة الثلاثة يحي الشاعر، ومحمد الشاعر، وعبدالمنعم الشاعر، دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال الإنجليزي الفرنسي في مدينتي بورسعيد وبورفؤاد. 

أمينة محمد الغريب أم الفدائيين

كان منزلها مختبئًا للعديد من الضباط والمسؤولين العسكريين المصريين المتسللين إلى المدينة. كما تم استخدام منزلها كمقر سري لقيادة المقاومة المسلحة في بورسعيد.

أمينة محمد الغريب 

واكتشفت القوات البريطانية وجود جهاز لاسلكي في المنطقة التي يقع فيها منزلها، وقامت بمحاصرته وتفتيشه. لكن السيدة أمينة قامت بحيلة ذكية بادعاء الإغماء عليها، مما ألهب انتباه الجنود عن جهاز اللاسلكي المخبأ في دولاب ملابسها، ونجحت في إبعاد القوات البريطانية عن المنزل.

txt

تأجيل معرض الإسكندرية للكتاب فى دورته العاشرة لإشعار آخر

txt

علم فلسطين يزين أنشطة الأطفال بثقافة أسيوط

بالإضافة إلى ذلك، تم تخزين الأسلحة والذخيرة في منزلها، ووضعت الخطة النهائية لهجوم مشترك بين المقاومة المسلحة والصاعقة على معسكر الدبابات البريطاني. شارك في وضع هذه الخطة كبار الضباط العسكريين مثل اليوزباشي جلال الهريدي واليوزباشي سمير غانم ويحي الشاعر، ووافق عليها الصاغ أركان حرب سعد عبدالله عفرة نيابة عن الرئيس جمال عبدالناصر.

أمينة محمد الغريب

تم تكريم السيدة أمينة محمد الغريب ومنحها نيشان الكمال تقديرًا لدورها البارز وإسهاماتها في تاريخ مصر.

أم الفدائيين الإحتلال الإنجليزي الرئيس جمال عبدالناصر القوات البريطانية جلال الهريدي جمال عبدالناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

لم يحقق فوزا.. تعليق أحمد شوبير علي هزيمة الأهلي أمام صن داونز

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

ترشيحاتنا

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجـ ازر جديدة في قطاع غزة

وسائل الإعلام تحت الميكروسكوب.. حجب موقع مدى مصر وإحالة القائمين عليه للنيابة

لا استثناءات لأحد.. أحمد موسى: انقطاع الكهرباء في كل أنحاء الجمهورية

مدعي الجنائية الدولية: الأبرياء في غزة يعانون .. وإسرائيل تنتهك القانون الدولي

الكشف عن الخسائر البشرية في جيش الاحتلال منذ بدء الهجمات البرية على غزة

هما ساعتين.. أحمد موسى: نساند بلدنا في تخفيف أحمال الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. انهيار فرد إنقاذ بعد إخراج طفلة من تحت الأنقاض بـ فلسطين

أم الفدائيين .. كان منزلها مخبئًا للعديد من الضباط والمسؤولين العسكريين المصريين المتسللين .. ما القصة ؟

فستان لافت.. أسما شريف منير تستعرض جمالها | شاهد

رثاء على الأكفان.. وداع مؤثر من فلسطيني لزوجته حاملا رضيعته الشهيدة.. فيديو

فيديو

"شخصيتي القادمة أبوعبيدة".. هكذا استفز محمد رمضان الإعلام الإسرائيلي

ليفربول يكشف تفاصيل اختطاف والدي نجم الهجوم لويس دياز.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

بعد غلق 45 كم من طريق سفاجا بسبب السيول.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية

البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ