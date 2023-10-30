روسيا: القبض على 60 شخصا من المشاركين في اقتحام مطار داغستان

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، أنه قد تم القبض على 60 شخصا وإصابة 9 أشخاص من أفراد الشرطة بعد أن اقتحم متظاهرين مطار في جمهورية داغستان القوقازية الروسية بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل ، بحسب وكالة “تاس” الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها صدر اليوم، الاثنين، إنه "تم تحديد أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات، وتم القبض على 60 منهم".



وكان قد اقتحم مئات الأشخاص المطار الرئيسي في منطقة داغستان الروسية يوم الأحد، وهم يرددون شعارات معادية للسامية ويبحثون عن ركاب إسرائيليين يصلون على متن رحلة من تل أبيب، وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير إخبارية روسية أن الحشد حاصر الطائرة، التي تنتمي إلى شركة الطيران الروسية ريد وينجز.



وذكرت حكومة داغستان أن الوضع تحت السيطرة وأن قوات الأمن موجودة في مكان الحادث.

وعلق البيت الأبيض في بيان له قائلا: "ندين بشدة الغوغاء المعادين للسامية".



وأضاف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تدين بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان، لافته إلى أنها تقف بشكل قاطع إلى جانب المجتمع اليهودي.