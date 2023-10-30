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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو مجلس النواب: الدبلوماسية المصرية نجحت في كسر غطرسة حكومة نتنياهو

النائب محمد إسماعيل،
النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدور المصري منذ بدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكدت أن الدولة المصرية هي حجر الزاوية لاى إستقرار فى المنطقة، وهي الفاعل الأول فى حماية القضية الفلسطينية.

وأضاف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا ليس على صعيد واحد فقط، بل على كافة الأصعدة، بداية من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحركاته منذ بدء الأزمة والتواصل مع قادة الدول الكبري والملوك والأمراء، سواء على المستوي الإقليمي أو الدولي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وتابع النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس السيسي دعا الدول لمؤتمر القاهرة للسلام، والذى فى وقت قصير لبي الدعوة العديد من الملوك والأمراء والدول الفاعلة فى القضية، لافتا إلى أن الدبلوماسية المصرية أدت خلال ال20 يوما السابقين معركة على كافة المستويات، وأستطاعت كسر غطرسة حكومة نتنياهو.

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