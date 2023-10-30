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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حسن أبو الروس بملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صدى البلد

خضع الفنان حسن أبو الروس، لأحدث جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات وتألق بإطلالة مختلفة بأنامل مصمم الأزياء راي فيكتور.

 

ظهر أبو الروس بملابس شتوية تناسب الموسم المقبل، بين معطف من الفرو وآخر بذيل طويل، وتتراوح أسعارهم بين 22 ألف جنيه و33 ألف جنيه.

 

وشارك حسن ابو الروس في حكاية عيشها بفرحة مكونة من 10 حلقات، وهي من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، رانيا منصور، محمود ياسين جونيور، سالي حماد، نور إيهاب، ياسر فرج، حنان سليمان، حسن أبو الروس، محمد مرزبان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

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