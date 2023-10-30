السفير الفلسطيني بتونس: ما يرتكب في بلدنا مجازر مستمرة منذ عقود

قال السفير الفلسطيني فى تونس هائل الفاهوم، إن ما يرتكب الآن في فلسطين مجازر مستمرة منذ عقود، حيث ارتكب في الثلاثينات والأربعينات ولم تتوقف المجازر ضد هذا الشعب بدعم خارجي.

وأضاف خلال لقاء خاص بشاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه نسرين رمضاني، أن الشعب الفلسطيني لا يواجه طرفا واحدا وإنما يواجه استراتيجية استعبادية تهدف لصناعة أدوات وقواعد تنفيذية؛ بهدف أول استراتيجي وهو تفتيت الأمة العربية وإضعافها وإدخالها في صراعات داخلية والهيمنة على مواردها وسلب هذه الموارد ومنعها من التقدم والتوحد والتطور، واستندت إلى محاور رئيسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية على رأسها التلاعب والتزوير للحقائق الموضوعية من جغرافيا وتاريخ.

وتابع: "وطوروا استراتيجية استعمار العقول قبل استعمار الأوطان، وطورا ماكينة إعلامية قلبت الحقائق رأسا على عقب وجعلت من الحقيقة كذبا ومن الكذب حقيقة".