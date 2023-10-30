اقتصادية النواب توافق على انضمام مصر لاتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50 

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، الموافقة علي قراري رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 و و رقم 474 لسنة 2023 بشأن اتفاقية تأسيس شركة افريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية الي الاتفاقية، و اتفاقية تأسيس شركة افريقيا 50 لتطوير المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية الي الاتفاقية.

و بحسب للمذكرة الايضاحية للاتفاقيتين فإن " صندوق افريقيا50 ، تأسس في في سبتمبر 2014 في إطار برنامج تنمية البنية التحتية للقارة الأفريقية وذلك استجابة لاقتراح بنك التنمية الافريقي عام 2012 بإنشاء هيئة جديدة تتولى تنفيذ الأهداف التنموية المرجوة من البرنامج المشار اليه ويقع مقر الصندوق في الدار البيضاء بالمغرب.

يشار الي ان الصندوق يضم في عضويته 32 مساهما من بينهم 29 دولة افريقية بالاضافة الي بنك التنمية الافريقي والبنك المركزي لدول غرب افريقيا وبنك المغرب.

و يهدف " صندوق افريقيا 50 الى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه، وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الافريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة له من 7 سنوات الي اقل من 3 سنوات ، وبالتالي المساهمة في تنفيذ عدد اكبر من مشروعات البنية التحتية علي المدي القصير والمتوسط.

واتخذ الصندوق شكل مؤسستين رئيسيتين ( افريقيا 50 لتطوير المشروعات، و افريقيا لتمويل المشروعات) كالتالي :

افريقيا 50 لتمويل المشروعات هي مؤسسة مالية برأس مال مصرح به يبلغ ٣٠٠ مليارات دولار امريكي تهدف الي استثمار رأس المال في المراحل المبكرة عن دورة تطوير المشروع حتي الاغلاق المالي.