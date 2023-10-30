سي إن إن: 75 شاحنة مساعدات تنتظر العبور من مصر إلى غزة

تنتظر 75 شاحنة مساعدات إنسانية، العبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث يخضع جزء منهم لفحوصات أمنية قبل الوصول إلى سكان القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 24 يوما.

وقال السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء أسامة الغندور، اليوم الإثنين إن 75 شاحنة مساعدات إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، بحسب تصريحاته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ويخضع 60 منهم حاليًا لفحوصات أمنية، بينما ينتظر الـ 15 الباقون للتفتيش، وأكد الغندور أن 193 شاحنة تحمل أكثر من 3100 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح منذ 8 أكتوبر قادمة من الهلال الأحمر المصري.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفقا على زيادة حجم المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.

وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه جوبه بمقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.

كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاق غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.