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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يوضح أهم أسباب نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأثنين، إن الهدف من نشر المزيد من القوات الأمريكية الآن في الشرق الأوسط هو الردع، ولن تغادر الشرط الأوسط أبدا.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الأمريكية استهدفت عدة مناطق تابعة لوكلاء إيران في المنطقة لإرسال رسالة إلى طهران.

وأوضح البنتاجون، أن الولايات المتحدة تركز على منع توسع الصراع وانتشار التصعيد في المنطقة، لافته إلى أنه لا أحد يريد أن يرى أي تصعيد في المنطقة.

وعلى جانب آخر، أشار البنتاجون، إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس شنت هجوما خطيرا على الاحتلال الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تركز الآن ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج لحماية شعبها.

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية في تصريحات صحفية على لسان أحد مسؤوليها، أنها لا تقدم المشورة لـ إسرائيل بشأن العمليات التي تنفذها.

ذكر البنتاجون أنه عرض على دولة الاحتلال الإسرائيلي المساعدة الاستخباراتية لتحرير الرهائن لدى حماس.

كما لفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فقط من يتحدث عن موعد عمليتها البرية التي ينوي أن يقوم بها في غزة.

ومن ناحية آخري، أكد البنتاجون أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى المزيد من الضحايا المدنيين في غزة أو الأراضي المحتلة، والتركيز الآن ينصب على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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