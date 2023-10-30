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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ردا على تصريحات وزير خارجية بريطانيا: الناس بتموت وأنت مش دريان

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بشأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "وزير الخارجية البريطاني قال وقف إطلاق النار ليس ما يحتاجه الفلسطينيون الآن"، معقبا: "كلام عجيب".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "يا وزير خارجية بريطانيا الناس بتموت وأنت مش دريان، ويحتاجون إلى وقف إطلاق النار منذ يوم 7 أكتوبر".

 

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، تصريحات آخر لوزير خارجية بريطانيا، قال فيه: "نعمل بشكل مكثف مع مصر وإسرائيل للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة"، ليعقب موسى على هذا التصريح قائلا: "هو أنت مين نصدق أي تصريح فيهم.. العالم الغربي متضارب، ومفيش حد فيهم بيقول تصريح زي التاني".
 

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