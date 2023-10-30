أحمد موسى ردا على تصريحات وزير خارجية بريطانيا: الناس بتموت وأنت مش دريان

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، بشأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "وزير الخارجية البريطاني قال وقف إطلاق النار ليس ما يحتاجه الفلسطينيون الآن"، معقبا: "كلام عجيب".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "يا وزير خارجية بريطانيا الناس بتموت وأنت مش دريان، ويحتاجون إلى وقف إطلاق النار منذ يوم 7 أكتوبر".

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، تصريحات آخر لوزير خارجية بريطانيا، قال فيه: "نعمل بشكل مكثف مع مصر وإسرائيل للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة"، ليعقب موسى على هذا التصريح قائلا: "هو أنت مين نصدق أي تصريح فيهم.. العالم الغربي متضارب، ومفيش حد فيهم بيقول تصريح زي التاني".

