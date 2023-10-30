"اليونسيف": تجهيز خط إمداد بمساعدات إنسانية لدخولها غزة

قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونسيف في مصر، إن المنظمة تحتاج عبور 100 شاحنة مساعدات إنسانية كحد أدنى لقطاع غزة فدخول 17 شاحنة ليس كافيا، وذلك لوصول هذه المساعدات لمئات الآلاف من الناس الذين يعيشون في غزة، وللأطفال الذين يتعرضون لمآسي كبيرة بشكل مريع ومرعب.

أضاف "هوبكنز"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن منظمة اليونسيف تعمل على تجهيز خط إمداد بمساعدات إنسانية لدخولها لغزة، من دواء وغذاء، كما أنه بدون الوقود من الصعب للغاية أن تكون هناك عمليات وإمدادات طبية.

أشار إلى أن هذه مكونات أساسية وضرورية لتقديم المساعدات الإنسانية، و"اليونسيف" تؤكد ضرورة حماية العاملين في المساعدات الإنسانية وليس هناك أي سبب لاستهداف الأطفال في أي مكان، ومعدل الوفيات للأطفال الذي رأيناه منذ 7 أكتوبر غير مسبوق في هذا النزاع.