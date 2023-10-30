بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

مجزرة جديدة شهدتها قاعة أفراح في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين.

واستشهد حتي اللحظة جراء قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قاعة “طل القمر” أكثر من 20 شخصًا، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

غزة

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8306 شهداء، و21 ألفًا و48 إصابة.

ووتابع خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 8306، بينهم 3457 طفلًا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى 21 ألفا و48 إصابة بجراحات مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.