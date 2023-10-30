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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: هناك عملية تطهير عرقي في غزة.. والقطاع بات معزولا عن العالم

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، إن هناك عملية تطهير عرقي في قطاع غزة.

 

وأضاف نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “قطاع غزة بات معزولا عن العالم جراء انقطاع الاتصالات عنه".

 

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن “هناك كارثة إنسانية في غزة والضفة الغربية لم نشهدها من قبل”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، حذر مندوب الصين في مجلس الأمن من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.

 

وقال مندوب الصين في مجلس الأمن، إن الأزمة ستتفاقم بالنسبة لمليوني فلسطيني إذا ما استمر الوضع الحالي في غزة، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

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وذكرت الصين في مجلس الأمن أن الأولوية الآن لإيقاف الحرب ولا سلام سيكون ممكنا بفرض العقاب الجماعي في غزة.

روسيا قطاع غزة غزة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي

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