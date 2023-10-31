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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف قرارا خاصا من حسين لبيب بشأن التصريحات الإعلامية لمجلس الزمالك

صدى البلد

كشف أحمد حسام ميدو، عن قرار لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشأن الأحاديث الإعلامية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طبيعي بعد انتخابات الزمالك وفوز مجلس حسين لبيب، أن يُعبر الجميع عن احتفاله وآرائه، خاصة مع انتقاد بعض الجماهير لفكرة حديث المجلس بالكامل إعلاميا". 

وأضاف: "هناك تعليمات بداية من اليوم من جانب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بأن من يتحدث فقط باسم النادي، هو أحمد سالم".

واختتم ميدو: "القرار جاء من حسين لبيب، ونبه على المجلس بالكامل ضرورة عدم الحديث إعلاميا، ومن يتحدث فقط هو أحمد سالم المتحدث الرسمي".

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