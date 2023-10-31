يعرف كيف يعود| مدرب كايزر تشيفز: لا قلق على الأهلي أمام صن داونز

أكد كيفين جونسون مدرب الأهلي السابق وكايزر تشيفز الحالي، أن الأهلي كان بإمكانه الظهور بشكل أفضل أمام صن داونز في لقاء الذهاب خلال مباراة نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتابع في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "صن داونز لو لعب بشكل هجومي في مباراة الإياب؛ سيكون خطأ كبيرا، ولا بد أن يكون تركيزهم في المقام الأول على التأمين الدفاعي".

وأكمل :"لا قلق على الأهلي بعد الخسارة من صن داونز ذهابا؛ فهو يعرف كيف يعود ويحصد الألقاب".

وواصل: "جمهور الأهلي سيكون له عامل كبير في حسم التأهل ودورهم كبير في مباراة الإياب".

وأضاف :"كهربا لاعب جيد، ويحب أن يلعب أمام الجماهير، وهو يجيد اللعب تحت الضغوط".