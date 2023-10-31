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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأعلى سعر.. مودرن فيوتشر يعلن رسميا عرض عمر كمال للبيع بانتقالات يناير

صدى البلد

أعلن علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، عبر برنامج «الماتش»، عرض لاعب الفريق، عمر كمال عبد الواحد للبيع، خلال انتقالات يناير المقبلة.

وقال علاء ميهوب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "قولًا واحدًا، عمر كمال عبد الواحد معروض للبيع في يناير".

وتابع :"الأكيد بالنسبة لي، هو أن اللاعب وجهته واختياره الأول هو الاحتراف الخارجي، ومودرن فيوتشر ستكون رغبته من رغبة اللاعب، هو لن يوقع لأي نادٍ بشكل مجانًا، اللاعب يرغب في الرحيل من خلال مودرن فيوتشر".

وأضاف : "اللاعب أكد أ، الاحتراف رغبته الأولى، وبعدها سيرى العروض المحلية، وحتى الآن لا نملك أي عروض رسمية من أي ناد محلي، وسيتم عرض العروض على وليد دعبس رئيس النادي".

وواصل: "مودرن فيوتشر سيحترم رغبة عمر كمال عبد الواحد في تحديد النادي الذي يرغب في الانضمام إليه في يناير".

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