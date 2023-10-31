تفاصيل حفل الفرقة القومية على المسرح الكبير في الأوبرا

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر ، حلوة بلادي ، أنا المصري ، الله يا بلادنا ، أنا وشادي ، زهرة المدائن ، انا بحبك يا بلادى ، ياللي سامعني ، وحياتك يا حبيبي ، فوق الشوك ، الثلاثية المقدسة ، مضناك ، غريب يا زمان وغيرها .. اداء أحمد عفت ، آيات فاروق ، إيناس عز الدين ، منار سمير ، سامح منير وأشرف وليد.

يذكر أن الفرقة القومية الع

ربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.