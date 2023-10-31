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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق سبموزيوم الأقصر الدولي للتصوير في موعده وبدون احتفالات

صدى البلد

تنطلق فعاليات سمبوزيوم الأقصر الدولى للفنون، بداية من شهر نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة 15 يوما، فى مدينة الأقصر السياحية، ومن المقرر مشاركة 10 فنانين أجانب، و10 فنانين مصريين، و5 فنانين من مختلف الدول العربية، ونظرا للأحداث الصعبة التي يعيشها شعب فلسطين من قبل الاحتلال الغاشم سيقام الحدث بدون مراسم احتفالية لا في بداية السمبوزيوم ولا فى الختام.

وسبق وأقرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بضرورة تحديث بنود لائحة ملتقى الأقصر، بما يحقق أعلى تأثيرا فنيا واستفادة مما يمكن أن يحققه الملتقى من جودة فنية وترويجا للسياحة، وتعظيما للموارد والاستثمار فى الفن، ومناقشة خطة عمل ملتقى الأقصر كفعالية دولية مهمة.

وقررت اللجنة عودة منحة الفنان المقيم بمراسم خان حسن فتحى بالقرنة، فضلا عن تنظيم فعاليات فنية بالمدن الجديدة، منها إقامة "ملتقى البحر الأحمر" بمدينة الجلالة، و"ملتقى المتوسط" بمدينة العلمين، بمشاركة نخبة من الفنانيين التشكيليين على مستوى العالم وعدد من الشخصيات البارزة فى مجال الفن التشكيلى، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 فى الترويج الثقافى والفنى والسياحى، والارتقاء بالمظهر الحضارى للدولة المصرية وإثراء الحياة الثقافية، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودولياً.

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وكانت وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لملتقى الأقصر للتصوير، بعضوية كل من ، الفنان التشكيلي أحمد شيحه، الدكتورحسن عبد الفتاح أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة- جامعة حلوان، الدكتور جيهان فايز أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة- جامعة المنيا، الفنان الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، الفنانة التشكيلية دكتور عقيلة رياض، الدكتور صالح عبد المعطي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادى بالأقصر، الدكتور صلاح المليجي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، الفنان التشكيلى محمد عبلة، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، الدكتور نجاة فاروق مدير إدارة الفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية

سميوزيوم الأقصر السياحية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنانيين التشكيليين صالح مجال الفن التشكيلى

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