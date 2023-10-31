إسرائيل تقصف مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية لعلاج السرطان

قال مدير مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، صبحي سكيك، لشبكة CNN، إن هجوماً إسرائيلياً ألحق أضرارا بالمستشفى، وهو مستشفى السرطان الرائد في غزة.

وأضاف “سكيك” أن المبنى تعرض لضربة مباشرة في الطابق الثالث؛ مما تسبب في تلف إمدادات الأكسجين والمياه دون وقوع إصابات في صفوف الأشخاص بالداخل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرته شبكة CNN، دخانًا يتصاعد من المبنى المركزي للمستشفى.

وقال سكيك: “إن الضرر الأشد هو القلق والذعر الذي يصيب المرضى”. 'اليوم، كان هناك أشخاص فروا من المستشفى بسبب ما رأوه'.

وتم تمويل المستشفى، الذي يقع إلى الجنوب من مدينة غزة، من قبل الحكومة التركية، التي أعربت عن غضبها من الغارة، في بيان لوزارة الخارجية.

وقال مسؤولون في العاصمة التركية أنقرة: 'لا يوجد تفسير لمثل هذا الهجوم، على الرغم من أن جميع المعلومات الضرورية، بما في ذلك إحداثيات المؤسسة المعنية... تمت مشاركتها مع السلطات الإسرائيلية مسبقًا'.

وأوضح “سكيك” أن هناك 200 شخص يعملون في المستشفى، ويعالجون آلاف المرضى من جميع أنحاء القطاع كل عام.

وقال إن المجتمع الدولي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الأشخاص الأكثر احتياجا.