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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإنجليزي بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

فاز الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة "كوبا" كأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023، وذلك ضمن جوائز الكرة الذهبية "بالون دور".

وأقيم حفل جوائز الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2023 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مساء الإثنين، على مسرح "شاتلييه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتوج بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق وريال مدريد الإسباني الحالي، بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال الموسم الماضي، وكذلك مع منتخب بلاده الإنجليزي.

وتفوق بيلينجهام على كل من الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني، وثنائي برشلونة الإسباني جافي (صاحب الجائزة العام الماضي)، وبيدري.

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