تنظيم الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بشعار " الكلمة..كلمتك " في الأقصر

نظمت الشباب والرياضة بالأقصر-الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بحضور ٣٠٠ عضو من مراكز الشباب وأعضاء الكيانات الشبابية ( شباب يدير شباب- شباب قادرون- اتحاد شباب ارمنت ) والمشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر



بدأت فاعليات اللقاء بالترحيب بالمحاور عبدالله ياسين مقرر عام برلمان شباب مصر والدكتور محمود صابر توفيق استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي.

دارت الفعاليات حول تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات.



وأكد صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء باصواتهم الانتخابية وذلك حرصا على توعيتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل .

وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و عبدالرحيم محمد جاد مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني وفريق عمل ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

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