عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بشعار " الكلمة..كلمتك " في الأقصر

رياضة الأقصر تنظم
رياضة الأقصر تنظم الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بش

 

 

نظمت  الشباب والرياضة بالأقصر-الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني  الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بحضور ٣٠٠ عضو من مراكز الشباب  وأعضاء الكيانات الشبابية ( شباب يدير شباب- شباب قادرون- اتحاد شباب ارمنت ) والمشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر 


بدأت فاعليات اللقاء بالترحيب بالمحاور   عبدالله ياسين مقرر عام برلمان شباب مصر والدكتور محمود صابر توفيق استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي.

 

دارت الفعاليات حول تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات.

انطلاق سبموزيوم الأقصر الدولي للتصوير في موعده وبدون احتفالات

انطلاق 56 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر


وأكد صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر  أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء باصواتهم الانتخابية وذلك حرصا على توعيتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل .
وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و عبدالرحيم محمد جاد مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني وفريق عمل ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

FB_IMG_1698731939189
FB_IMG_1698731939189
FB_IMG_1698731935842
FB_IMG_1698731935842
FB_IMG_1698731929450
FB_IMG_1698731929450
FB_IMG_1698731932730
FB_IMG_1698731932730
الأقصر الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى التثقيف السياسى الحملة القومية الدستور والقانون الشباب والرياضة المشاركة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع كولر.. موقف إمام عاشور من المشاركة أمام صن داونز

هل الاستغفار والتوبة يجزئان عن الصلوات الفائتة .. أمين الإفتاء يجيب

أعنف وأشرس أنواع السرطانات .. تفاصيل صادمة عن مرض هاني الناظر

رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

إبادة جماعية.. بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن استهداف المستشفيات في غزة

نجاحات جديدة.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غربلة التشكيل وتغييرات.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

فيديو

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ