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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 600 جنيه.. سماعات إيربودز جديدة من Vivo بشحن يصل إلى 30 ساعة

بسعر 600 جنيه..سماعات
بسعر 600 جنيه..سماعات إيربودز جديدة من Vivo بش

وصلت أحدث سماعات الأذن اللاسلكية من شركة فيفو vivo مع TWS Air2، وتأتي مع عمر بطارية محسن وتقنية Bluetooth 5.3 وبعض الميزات الإضافية مقارنةً بالإصدارات السابقة.


لا تزال سماعات الأذن تتميز بتصميم نصف داخل الأذن لا يأتي مع أطراف سيليكون.

تقدم مكبرات صوت 14.2 مليمتر وصوتًا مجسميًا ثلاثي الأبعاد وصوت ستريو DeepX 3.0 ، تدعم سماعات الأذن برامج الترميز الصوتية AAC و SBC و LC3 وتتميز بتقليل ضوضاء المكالمات بالذكاء الاصطناعي AI ووضع زمن انتقال منخفض محسن يصل إلى 55 مللي ثانية.

بسعر 600 جنيه..سماعات إيربودز جديدة من Vivo بشحن يصل إلى 30 يوما

يبلغ عمر البطارية المقدر حتى 30 ساعة مع علبة الشحن، وتأتي سماعات الأذن مقاومة للغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP54. 

تأتي TWS Air2 باللونين الأبيض والأسود وسعرها (20 دولارًا أمريكيًا) في الصين أي ما يعادل 600 جنيه مصري، تبدأ المبيعات المفتوحة هناك غدًا.

تبدو TWS Air2 وكأنها ترقية قوية لسماعات الأذن اللاسلكية السابقة من vivo، حيث تتميز بتصميم جديد، وعمر بطارية أطول، وتقنية Bluetooth محسنة، وبعض الميزات الإضافية المفيدة، و السعر أيضًا معقول جدًا، خاصة بالنظر إلى الميزات التي تقدمها.

بسعر 600 جنيه..سماعات إيربودز جديدة من Vivo بشحن يصل إلى 30 يوما

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتنافس TWS Air2 مع سماعات الأذن اللاسلكية الأخرى في فئتها السعرية.
 

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