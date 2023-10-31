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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات بالجملة| شوبير يفجر مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي ضد صن داونز

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن مفاجآت في تشكيل المارد الأحمر ضد صن داونز.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء علي ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف النهائي ضمن منافسات الدوري الافريقي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه أكرم توفيق ، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة أو ياسر إبراهيم، وعلي معلول.

وتابع: إمام عاشور، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة أو كوكا مع إراحة مروان عطية في خط الوسط.

واختتم شوبير تصريحاته، رضا سليم، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا في خط الهجوم.

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