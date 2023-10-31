فنون تطبيقية حلوان: نعمل على إنشاء مكتبة إلكترونية للكلية ضمن خطة الرقمنة

أعلنت جامعة حلوان عن بدء خطة للتحول الرقمي و تطوير البرامج الدراسية للكليات و اعداد برامج دراسية مواكبة لمتطلبات سوق العمل تحقيقا للتنمية .

وصرحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بحلوان أنه بالنسبة لمنظومة التحول الرقمي بالكلية تم انشاء كود يتمكن من خلاله تحميل المقررات الدراسية و مراسلة اعضاء هيئة التدريس عن طريق الإيميل الجامعى لضمان الوصول وسرعة الوقت.

وتابعت عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ان الكلية تعمل علي انشاء المكتبة الرقمية بها بحيث يكون كل الكتب رقمية لإتاحة فرصة الدخول أونلاين على المكتبة لتأكيد فكرة التحول الرقمى .

وقد نجحت جامعة حلوان أن تظهر في خمس تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا، فى تخصص العلوم الصحية والمرتبة السابعة محليا.

وفى تخصص علوم الحياة، جاءت جامعة حلوان في 800-601 دوليا، وفي المرتبة العاشرة محليا، وفى تخصص الهندسة احتلت الجامعة فئة 1001 دوليا، والمرتبة الـ ٢٥ محليا، كما جاءت الجامعة في الفئة 1000-801 دوليا، في تخصص العلوم الفيزيائية والمرتبة الـ ٢١ محليا، وفي تخصص علوم الكمبيوتر، احتلت جامعة حلوان الفئة 601-800 دوليا، وفي المرتبة السابعة محليا.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات، ويأتي هذا التقدم في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.



وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي، وتسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين.

وقد أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية إلي كلية الاقتصاد المنزلى حيث استقبله الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

واجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالكلية وأكد على أن كلية الاقتصاد المنزلي من الكليات العريقة والمتميزة وبها العديد من الوحدات الإنتاجية التي يمكن أن يكون لها مردود ايجابي على الكلية والجامعة.

وشدد الدكتور " قنديل" على ضرورة استغلال إنتاج الطلاب وتسويقه وتدريب الطلاب لتكون منتجاتهم ملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأننا الآن نعيش عصر ريادة الأعمال، لذا يجب تهيئة الشباب ودعمهم وتحفيزهم لإطلاق الأفكار الجديدة، موضحا أن الجامعة بها عدد من الحاضنات التكنولوجية التي تتبنى مشروعات الطلاب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة كلية التربية الموسيقية، وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وجاءت تلك الزيارة للاطلاع على سير العملية التعليمية بالكلية ومتابعة أعمال تطوير مبنى كلية التربية الموسيقية، حيث اطلع على التجهيزات الحديثة بالكلية ومدى توافقها مع احتياجات العملية التعليمية، وأكد على ضرورة تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي.

واستكمل رئيس الجامعة سلسلة جولاته بعمل جولة تفقدية لكلية التربية الفنية وكان فى استقباله الدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية، ووكلاء الكلية، واجتمع الدكتور السيد قنديل بأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، مؤكدا ان جامعة حلوان هى الجامعة الأم للفنون وهذا يؤكد على هوية ورؤية الجامعة لكونها جامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات فريدة، وعقب الاجتماع تفقد رئيس الجامعة عدد من قاعات التدريس والمعامل وتحاور مع الطلاب حول متطلباتهم وأكد على تلبية جميع احتياجاتهم.

كما قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بعمل جولة تفقدية لكلية الفنون الجميلة، وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية، ووكلاء الكلية وخلال الجولة اطلع الدكتور "قنديل" على سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية، كما تفقد جميع أقسام الكلية والمعامل وورش العمل الفنية' والوحدات الانتاجية ومكتبة الكلية، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمناقشة سبل تطوير العملية التعليمية والبحثية وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتفعيل الشراكات الدولية وعمل برامج جديدة تواكب احتياجات المجتمع، بهدف إتاحة فرص تدريب عملية للطلاب وتوظيف الخريجين.

كما ناقش الاجتماع آليات تشجيع البحث العلمي وربطه باحتياجات سوق العمل والصناعة، وسبل الارتقاء بمستوى الأداء الفني.

وفي نهاية اللقاء، تفقد رئيس الجامعة المعرض الرئيسى بالكلية، ومعرض برنامج الرسوم المتحركة وايضا معرض التصميم الجرافيكي، كذلك معرض الدكتور فخرى العزازى والذى تناول المعالجة التشكيلية لديكور برامج التلفزيون الشبابية .

هذا ورافق رئيس الجامعة خلال تفقده للكليات الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد ناصر امين عام الجامعة وهشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، فريدة محمد الأمناء المساعدين بالجامعة، و طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.