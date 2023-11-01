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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد عشبة الشبت..


يحتوي الشبت على العديد من المواد، مثل: الكالسيوم، والفيتامينات التي تعطي الجسم فوائد كبيرة، ومن أهم فوائد عشبة الشبت هذه الآتي:

1. الحفاظ على صحة العظام
يعد الشبت من الأعشاب الغنية بالكالسيوم، لذلك يعد عنصرًا مهمًا في حمايتك من هشاشة العظام وفقدان الكثافة المعدنية لها.

2. تنظيم مستويات السكر
منذ فترة طويلة يرتبط الشبت مع مرض السكري، حيث يساهم في التحكم في مستويات الأنسولين، وأشارت الدراسات إلى أن عشبة الشبت قد تساعد في الحد من تقلبات مستويات الأنسولين عند مرضى السكري، عندما أعطيت خلاصة العشبة لمدة 22 يومًا.

3. طرد الغازات الزائدة
من فوائد عشبة الشبت أنه طاردًا للريح، حيث يمنع تراكم الغازات في الأمعاء، ويقوم بتمريرها إلى أسفل الجهاز الهضمي.

4. امتلاك خصائص مضادة للميكروبات 
لطالما ارتبط الشبت بالنشاط المضاد للميكروبات، وقد تبين أنه يساعد في الوقاية من العدوى الميكروبية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العدوى التي قد تؤدي إلى جروح مفتوحة أو صغيرة على الجلد.

5. علاج الإسهال
يمتلك الشبت خصائص تساعد على الهضم مما يقلل من عسر الهضم، ويحتوي الشبت على الفلافونويد الأحادية التي تقضي على الجراثيم في الجسم، وهذا يساعد في علاج الإسهال الناجم عن الجراثيم، وبذلك تكمن فوائد عشبة الشبت هذه.

6. علاج الزحار
يحدث الزحار بسبب الالتهابات الفطرية، ويعد زيت الشبت العطري مطهرًا جيد يساعد على تثبيط الالتهابات الفطرية بشكل فعال.

7. التخفيف من آلام التهاب المفاصل
عرفت الشبت منذ فترة طويلة باسم العشب المضاد للالتهابات، مما يعني أنه يساعد على تقليل الالتهاب والألم المصاحب للأمراض الالتهابية، مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، والنقرس، والتهاب المفاصل.

8. تحفيز الحيض
إن الفلافونيدات في الشبت تحفز إفراز بعض الهرمونات التي تساعد في الحفاظ على دورات الطمث المناسبة عند النساء.

9. علاج اضطرابات الجهاز التنفسي
إن مكون الفلافونويد في الزيوت الأساسية للشبت تعد مضادة للهيستامين، وبالتالي تساعد على تخفيف الحساسية والسعال في الجهاز التنفسي..

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