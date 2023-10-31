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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي تعلن عودتها للسينما بفيلم "ديجافو"

حورية فرغلي
حورية فرغلي

أعلنت الفنانة حورية فرغلي على تعاقدها بفيلم سينمائي جديد يدعي “ديجافو” ، من خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام .

وقالت حورية فرغلي: وحشتوني بقالى يومين مشفتكوش .. أنا طالعة انهاردة أقولكوا أحلى خبر بقالى كتير منبسطش زى انهاردة ، أنا لسة ماضية فيلم اسمه ديجافو والمخرج عيد العربي والمنتج أيمن فهمي.

وتابعت حورية فرغلي ، قائلة: يمكن تستغربوا اشمعنا دلوقتي هدخل دلوقتي سينما ، بس أنا كان معروض عليا أعمال سينمائية كتير ولكن مفيهاش جديد ، وأنا قدمت أدوار كتير لكن معملتش الدور دا قبل كدة.

وأختتمت حورية فرغلي حديثها ،  بأن دورها فى فيلم ديجافو سيكون مختلف ومن أصعب الأدوار التى ستقدمها .

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مش هتستحملي اللى هيحصلك .. حورية فرغلي ترد على تصريحات ريم طارق

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رد حورية فرغلي على تصريحات طليقة حسن شاكوش

وقد نشرت الفنانة حورية فرغلي فيديو ترد فيه على تصريحات طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش ريم طارق التى ذكرتها مؤخرًا بخصوص علاقة تجمع حسن شاكوش بإحدى الفنانات التى يتواجد ثالث حرف من اسمها هو الراء ، مما أثار الشك حول الفنانة حورية فرغلي ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

 

وقالت حورية فرغلي خلال الفيديو ، قائلة: "الحقيقة جاية انهاردة اكلمكوا فى موضوع بقالو فترة مضيقنى وساكتة ، بس قررت لما يحصلي حاجة زى كدة اشاركوا فيها وتقولولي انا غلطانة ولا لاء.

 

وتابعت حورية فرغلي ، قائلة: أنا فضلت ساكتة كتير على الموضوع عشان أنا أكبر من كدة ، بس الموضوع زاد عن حده ولازم أتكلم ، ومش حابة أذكر الاسم بس مضطرة عشان أثبت حقى المعنوي ومسمحش أن أهلي يسمعوا الكلام دا عني .

 

واستكملت حورية فرغلي حديثها ، قائلة: الأستاذة ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش اللى أنا معرفهاش نهائي وعمري ما شوفتها إلا من خلال السوشيال ميديا ، وقولتي أن حسن شاكوش على علاقة بفنانة تالت حرف من اسمها الراء وكلوا مسك فيا أنا وسكت ، لكن تطلعي تقولي أن حورية فرغلي صرحت عن اسم الفتاة اللى علاقة بحسن شاكوش لحد هنا واستوب"

 

وتابعت حورية فرغلي ، قائلة: أنتى عايزة تقولى اسمي وخلاص عشان تتطلعي ترند وانا ممكن أرفع عليكي قضية تشهير ومصورة كلامك وبعته لريهام سعيد ، وقولتي انك مش هتعتذريلي وانا مطلبطش منك دا لأنك عاملة فيلم هندي ومصدقاه ، أنا عايشة لوحدي وبعيد عن القيل والقال وأكبر من أنى أعرفك".

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