تحذير عاجل من FBI بشأن التهديدات ضد العرب والمسلمين في أمريكا

حذر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، كريستوفر راي، اليوم الثلاثاء، من تصاعد التهديدات الداخلية في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وخاصة التهديدات المتزايدة ضد الجاليات الإسلامية والعربية واليهودية في أمريكا.

في ملاحظاتهما الافتتاحية في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، أوجز مايوركاس وراي مشهد التهديد الذي تواجهه أمريكا وأكدا كيف تشكل الحرب المستمرة تحديات للأمن الأمريكي.

وقال مايوركاس في ملاحظاته الافتتاحية: “كما أظهرت الأسابيع القليلة الماضية، فإن بيئة التهديد التي تكلف وزارتنا بمواجهتها قد تطورت وتوسعت باستمرار في سنوات 20 منذ تأسيسنا بعد 9/11”.

وأضاف أنه “التهديدات ضد المجتمعات والمؤسسات الإسلامية والعربية واليهودية زادت في جميع أنحاء بلادنا. الكراهية الموجهة ضد الطلاب والمجتمعات والمؤسسات تضيف إلى الزيادة الموجودة مسبقا”.

وقال راي، إن “مكتب التحقيقات الفيدرالي واجه تهديدا متزايدا من أفراد أو مجموعات صغيرة من المتطرفين داخل الولايات المتحدة الذين قد يستلهمون من الأحداث في الشرق الأوسط لتنفيذ هجمات ضد الأمريكيين الذين يمارسون حياتهم اليومية”.