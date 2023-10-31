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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: تصفية القضية العربية خط أحمر .. ومصر لن تتخلى عن الفلسطينيين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن القضية الفلسطينية عادلة، مضيفا:" عبر سنوات طويلة رأينا العدل يتم اجتياحه، وأجيال كثيرة غابت، وإن كان ثمة شيء إيجابي في الأزمة الخطيرة الراهنة سيكون عودة الوعي".

 

ضياء رشوان: الفلسطيني هنا من عائلة مصرية أو أخ غير شقيق

ضياء رشوان: مصر لم تنشئ مخيما واحدا للاجئين الفلسطينيين منذ النكبة ولن يحدث

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": ""الموقف المصري واضح منذ الدقيقة الأولى للأحداث، فمصر لا تخشى فقط على أمنها القومي من نزوح وتهجير الأخوة الفلسطينيين، حتى أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلية الحربية أن مصر لا تريد تصفية القضية الفلسطينية، وفي الحقيقة، الدبلوماسية الرئاسية تكون حاسمة في مثل هذه المواقف".

 

وقال ضياء رشوان ، إن أمن مصر القومي خط أحمر والقضية الفلسطينية تصفيتها بهذه الطريقة خط أحمر أيضا، وأن تكون هذه التصفية على حساب مصر خط أحمر إضافي، مشددًا على أن مصر لم تتخلَ عن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب فهذا قدر مصر دائم، فهي لن تتخلى عن بوابتها الشرقية كما وصفها الراحل جمال الغيطاني، ولن تتخلى عن ثوابتها الوطنية وأمنها القومي وأشقائها. 

 

وأضاف رشوان،، أنه لا يبرر العنف ولكن يمكن تفسيره، موضحًا أن حماس نشأت بعد القضية الفلسطينية بـ40 سنة، كما أن المقاومة وُجدت قبل التهجير ووُلدت مع الفلسطينيين عبر الأجيال المختلفة. 

 

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "الأجيال لا تعرف أن ثمة شهيدا اسمه المقدم مصطفى حافظ وكان من الضباط الأحرار، وهذا الرجل هو الذي قاد المقاومة الفلسطينية، وتم تفجيره بواسطة عبوة ناسفة، وفي غزة توجد 3 مدارس باسمه".

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