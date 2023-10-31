جامعة المنوفية: تخفيض 10٪ للإقامة الدائمة للطلاب الوافدين

وافق مجلس جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد، على تخفيض 10٪ للإقامة الدائمة للطلاب الوافدين للفصل الدراسى كاملا بفندق الجامعة.

جاء ذلك بناء على طلب عدد كبير من الطلاب الوافدين، موجها الشكر للدكتورة غاده حسن المشرف على الوافدين لمجهوداتها البناءة لرعاية الوافدين وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة لشهر أكتوبر 2023 بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.