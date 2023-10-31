سمير فرج: المقاومة الفلسطينية ستنجح في صد العدوان الإسرائيلي

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن المقاومة الفلسطينية ستنجح في صد العدوان الإسرائيلي، مصيفا أن إسرائيل ستركز العملية الهجومية على جباليا وبيت حانون.



وأضاف سمير فرج،في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستتوغل داخل قطاع غزة وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، متابعا أن ما حدث في حي جباليا بغزة جريمة حرب أمام العالم.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن ٥٠٠ كيلو متر أنفاق في غزة تستخدمها حركة حماس بكفاءة عالية، مستدركا أن إسرائيل تريد أن تفصل بيت لاهيا في الشمال عن غزة.