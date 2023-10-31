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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: أطعمة شائعة مسببة للسرطان.. سعر صادم لإطلالة نانسي عجرم وسبب وضع صورتها على التيشيرت.. الشيف بوراك يشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

لسبب غير متوقع .. فشل تحديد مرض فاتن الحلو وحالتها الحرجة|تفاصيل مثيرة

 

تعانى فاتن الحلو مدربة الأسود الشهيرة من  حالة صحية شديدة ولا يستطيع الأطباء حتى الآن معرفة حقيقة مرضها حتى الان وذلك لمعانتها من بعض المشاكل التى تعيق خضوعها للفحوصات اللازمة.

 

مرض جلدي مزمن| 7 أنواع مختلفة من الصدفية.. تعرف عليها

 

يعتبر مرض الصدفية هو مرض جلدي مزمن غير معدٍ، يُصيب الجلد، ويحدث بسبب زيادة في نشاط الجهاز المناعي في الجسم، فيسبب سرعة نمو خلايا الجلد.

 

وصلت لـ90 ألف جنيه.. بدلة إليسا في افتتاح موسم الرياض تثير الجدل

 

شاركت النجمة اللبنانية إليسا صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها على حفل عشاء بمناسبة افتتاح موسم الرياض 2024، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

يتخطى 90 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان ياسمين صبري بافتتاح موسم الرياض

 

شاركت النجمة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل أفتتاح موسم الرياض 2024، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

احترس ..أطعمة شائعة مسببة للسرطان.. اعرفها

 

الكثير من الاشخاص يعشقون تناول الأطعمة الجاهزة وسريعة التحضير وعلى الرغم من طعمها الشهي واللذيذ فقد تعرضك هذه  المأكولات لخطر الإصابة بالسرطان ،كما تحتوي بعض الأطعمة الأُخرى على موادّ مُسرطنة؛ وهي مواد ضارّةٌ لها القدرة على التسبُّب في الإصابة بالسرطان، ونرصد في هذا التقرير أطعمة تسبب الإصابة بالسرطان.

 

بصورتها على التيشيرت.. سعر صادم لإطلالة نانسي عجرم بافتتاح موسم الرياض 2024

 

شاركت النجمة نانسي عجرم صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في حفل افتتاح موسم الرياض لعام 2024, وقد ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة.

 

تتخطى 70 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة كريستيانو رونالدو

 

انتشرت صورة لنجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بصحبة صديقته الإسبانية جورجينا، وقد ظهر بإطلالة أنيقة وعصرية للغاية.

 

أثار الجدل .. الشيف بوراك يشعل السوشيال ميديا بجاليري صور| ماالسبب؟

 

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ الشيف بوراك خلال زيارته لمصر، ونشر الشيف بوراك  عبر حساباته الشخصية المختلفة في عالم السوشيال ميديا، فيديو من النيل وصورا جديدة مع أهرامات الجيزة.

 

4 أعراض تؤكد إصابتك بمرض الصدفية

 

بالرغم من عدم وضوح السبب الرئيسي للإصابة بمرض الصدفية، فإن الجهاز المناعي والجينات لهما دور كبير في الإصابة به.

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