غدا..انتهاء قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمنطقة الشلاتين وحلايب وأبو رماد

استقبلت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة أهلى الشلاتين و حلايب و أبو رماد وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس.

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

ويأتي ذلك برعاية اللواء اركان حرب عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر و الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة.

وتستمر فعالياته القافلة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢٩ من أكتوبر وحتى ٢من نوفمبر المقبل.

وتستقبل عيادات القافلة ما يزيد عن ألف مستفيد فى يومها الأول فى تخصصات، الأنف والأذن و الحنجرة و عيادة العظام و عيادة الجلدية و عيادة الباطنة و عيادة القلب و عيادة المسالك البولية و عيادة الرمد وعيادة الأطفال و عيادة الصدر وعيادة الأسنان و عيادة الأمراض النفسية والعصبية و عيادة أشعة إلى جانب صيدلية القافلة التى قدمت خدمتها الدوائيه بالمجان لأكثر من ألف مستفيد وتم تحول ٣٥ حالة لاستكمال تلقى العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس

كما تم تقديم حملات توعية بعنوان " الظواهر السلبية فى المجتمع الأسباب وطرق الوقاية والعلاج ، و أخرى بإسم ( مهارات الإتصال الفعال لتقديم خدمة طبيةمتميزة ).

و يتم خلال القافلة تقديم ٨٠٠٠ كارتونة من السلع التموينية لأهالى المنطقة

https://www.asu.edu.eg/ar/6941/news/

وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية الإسلامية (برنامج اللغة الفارسية)، ندوة بعنوان "الضغوط النفسية وكيفية التغلب عليها"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضرت خلالها الدكتورة سلوى رياض، مدير عام بقسم الصحة النفسية بمستشفى عين شمس التخصصي.

وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هدف الندوة هو التوعية بأهمية ادارة الضغوط وتنظيم الوقت، وكيفية التعامل مع الضغوط بفاعلية أكبر، سواء كانت ضغوطا أسرية أو دراسية أو مجتمعية أو غير ذلك، بما يهدف إلى تحقيق درجة كبيرة من الاتزان النفسي والسعادة والرضا في الحياة.

وأوضحت أن القطاع يستهدف خلال ندواتة الحفاظ على الصحة النفسية للطلاب وتوعيتهم بأهم القضايا الاجتماعية.

بينما أكدت الدكتورة سلوى رياض أن الضغوط والأعباء تؤدى إلى الإصابة بالقلق أو الاكتئاب، خاصة القلق الخاص بالمستقبل في مرحلة الشباب.

وقالت إن القلق الصحى هو القلق الطبيعي الذي ينتاب أى شخص بخصوص الامتحان على سبيل المثال، وهو قلق لا يجعل الإنسان يتوقف وتستمر دوافعه، أما في حالة القلق المرضي فتجد الشخص يميل إلى العزلة والتشاؤم والإحساس بالعجز والإحساس بالعداء، وذلك القلق يستدعى اللجوء إلى متخصص.