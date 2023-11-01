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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كولومبيا تسحب سفيرها من تل أبيب احتجاجا على جرائم الاحتلال

علم كولومبيا
علم كولومبيا

أعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور احتجاجا على الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وقال الرئيس الكولومبي: “إذا لم توقف تل أبيب المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك”.

وكانت وزارة الخارجية الكولومبية دعت في وقت سابق، سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى كولومبيا للاعتذار والمغادرة من البلاد، بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

يأتي ذلك وسط مطالبات دولية وعربية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والصحية من قبل طائرات الاحتلال.

وفي وقت سابق، قررت تشيلي، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها في تل أبيب بعد التصعيد على غزة، متهمة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي الإنساني في القطاع.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أعلن الرئيس جابرييل بوريتش أنه اتصل بالسفير التشيلي لدى إسرائيل، خورخي كارفاخال، لإجراء مشاورات في سانتياجو حول الهجمات التي تشنها تل أبيب على المدنيين في غزة.

وأشار إلى أنه "نظرا للانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، فقد قررنا كحكومة تشيلي استدعاء سفير تشيلي خورخي كارفاخال، إلى سانتياجو للتشاور".

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