دورة تدريبية بزراعة الدقهلية حول التقنيات الحديثة

عقدت دورة تدريبية بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية حيث استمرت لأربعة أيام.

وذلك برعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية .

وبالتعاون مع الـ GIZ لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة و التدريب على برامج جوجل ايرث و sw maps و أجهزة تحديد المواقع GPS

حيث تم التدريب على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة و تحديد الأحواض الزراعية والترع المغذية لها و منها يمكن حساب و تحديد كمية المياه المطلوبة و الإحتياج المائى و ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة و التدريب على كيفية رسم الخرائط و ادخال بيانات الأحواض الزراعية و الترع و بيانات الجمعيات الزراعية و أيضا تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية و بالتالى يمكن حساب الإحتياج المائى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.



وقد حضر من جهة المشروع مسيو فرانك ممثل الجانب الالماني للمشروع

والدكتور زكريا يحيى.... استشارى شركة AFC&NSCE والمهندس محمد على GIZ

والمهندس محمد عبد الرحمن والدكتورة عبير أو المجد منسق المشروع ووحدة تطوير الري الحقلي



وقد تولى الاشراف من جهة مديرية الزراعة المهندس زكريا عبد المنعم زكريا مدير المكتب الفني و الدكتورة رغدة محمد فتحي بالمكتب الفني.



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