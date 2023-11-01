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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية بزراعة الدقهلية حول التقنيات الحديثة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقدت دورة تدريبية بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية حيث استمرت لأربعة أيام.

 وذلك  برعاية  الدكتور  أيمن مختار محافظ الدقهلية و الدكتور  طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية .

 وبالتعاون مع الـ GIZ لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة و التدريب على برامج جوجل ايرث و sw maps و أجهزة تحديد المواقع GPS   
حيث تم التدريب على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة و تحديد الأحواض الزراعية والترع المغذية لها و منها يمكن حساب و تحديد كمية المياه المطلوبة و الإحتياج المائى و ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة  و التدريب على كيفية رسم الخرائط و ادخال بيانات الأحواض الزراعية و الترع و بيانات الجمعيات الزراعية و أيضا تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية و بالتالى يمكن حساب الإحتياج المائى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.


وقد حضر  من جهة المشروع مسيو فرانك ممثل الجانب الالماني للمشروع
والدكتور  زكريا يحيى.... استشارى شركة AFC&NSCE والمهندس  محمد على GIZ
والمهندس  محمد عبد الرحمن والدكتورة  عبير أو المجد منسق المشروع ووحدة تطوير الري الحقلي 


وقد تولى الاشراف من جهة مديرية الزراعة المهندس  زكريا عبد المنعم زكريا مدير المكتب الفني و الدكتورة  رغدة محمد فتحي بالمكتب الفني.
 

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التكنولوجيا الحديثة التقنيات الحديثة الموارد المائية بالدقهلية أيمن مختار برامج جوجل ترشيد استخدام الموارد المائية وكيل وزارة الزراعة الاقمار الصناعية

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