12.7 % زيادة في إيرادات شهر أكتوبر بهيئة الأوقاف المصرية

تواصل هيئة الأوقاف المصرية تحقيق إنجازاتها في مجال تعظيم إيرادات وأرباح وعوائد الوقف، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (٢٢٠,٢٠٦,٨٢٦) جنيهًا، بزيادة قدرها (٢٤,٨٢٣,١٣٦) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٢.٧%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م, وبزيادة قدرها (٤٦,٥٦٩,٥٩٥) جنيهًا , بنسبة تقدر بنحو (٢٦.٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.



وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها منذ قليل في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (٧٥٢,٠٩٦,٣٢٤) جنيهًا، بزيادة قدرها (١١٢,٣٤٢,٧٠٦) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (١٧.٦%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م وبزيادة قدرها (٢١٤,٥٥٩,٠٩٩) جنيهًا، بنسبة قدرها (٣٩.٩%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

خدمة القرآن الكريم

أكدت وزارة الأوقاف أنه تم إنفاق أكثر من 31 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال النصف الأول من العام المالي 2023 / 2024م.



وذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها: مراكز التلاوة، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات.

وذلك على النحو التالي:

1. المقارئ القرآنية وعددها (4051) مقرأة قرآنية بتكلفة بلغت 15,148,900 جنيه.



2. مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد بتكلفة بلغت 1,475,820 جنيهًا.



3. المسابقات المحلية والمسابقة العالمية الثلاثون بتكلفة بلغت 12,543,000 جنيهًا.



4. طباعة المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتكلفة بلغت 1,187,100 جنيهًا.



5. دعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة تبلغ مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإكرام أهل القرآن قرر الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف؛ ليصبح 2 مليون جنيه سنويًّا بدلا من مليون جنيه، وذلك إكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلا، و تم تطبيق ذلك من بداية العام المالي الحالي 2023 / 2024م ؛ حيث يصرف المبلغ على أربع دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل ثلاثة أشهر .