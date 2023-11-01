للمرة الثانية خلال شهور.. إغلاق كلي لمزلقان كفرديما في الغربية

شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم تمكن أجهزة السكة الحديد بوسط الدلتا بمدينة طنطا من إغلاق مزلقان السكة الحديد بقرية كفر ديما الواقع على شريط السكة الحديد الرئيسي القاهرة الإسكندرية أمام حركة السيارات، للقيام ببعض أعمال الصيانة والإصلاح .

كما أسفرت أعمال الصيانة عن شراع الآلاف من أهالي 10 قرى إلى استخدام طرق بديلة دائرية تصل لأكثر من ٢٥ كيلو كي يتمكنوا من الوصول إلى مدينتي طنطا وكفر الزيات على الطريق الزراعي السريع "القاهرة _ إسكندرية" .



من جانبه كشف أفاد محمد حسن أحد أهالي قرية أبوالغر، أن حياة الأهالي تتوقف في تلك القرى بعد إغلاق مزلقان كفرديما لأنه حيوي ومهم للحركة المرورية، وفي حالة وجود أي طوارئ تحتاج إلى إسعاف أو سيارات إطفاء فإن الأمر يستغرق السير مسافة كبيرة للوصول إلى تلك القرى، نظرا لإغلاق المزلقان، كما نناشد بسرعة إعادة فتحه أمام حركة السيارات وكلنا ثقة في أجهزة وزارة النقل وهيئة السكة الحديد في سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة أو على الأقل تشغيل اتجاه وغلق اتجاه آخر.

وافادت مصادر بهيئة السكة الحديد بوسط الدلتا ومحطة طنطا السكة الحديد، أنه تقرر إغلاق كلي لمزلقان كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات على شريط السكة الحديد الرئيسي من اليوم الأربعاء حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح وتم إبلاغ أجهزة محافظة الغربية والمرور والإسعاف، بذلك الإغلاق لوضع خطط بديلة في حالات الطوارئ تعد ذلك هي المرة الثانية خلال عدة شهور التي يتم إغلاق المزلقان الحيوي حيث تم إغلاقه في مايو الماضي

IMG_٢٠٢٣١١٠١_١٤٢٣١٦

IMG_٢٠٢٣١١٠١_١٤٢٢٥٨

IMG_٢٠٢٣١١٠١_١٤٢٢٣٥