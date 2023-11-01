رسميًا.. فيلم «⁧‫الهامور ح. ع»‬⁩ مرشح السعودية للأوسكار 2024

وقع الاختيار على فيلم المخرج عبد الإله القرشي، والذى يحمل اسم “الهامور ح. ع”، ليكون هو الفيلم السعودي المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2024.

ويعتبر هذا الفيلم هو أول انتاجات بوليفارد استوديو السينمائية، وعُرض في صالات السينما السعودية والعربية بداية 2023 ، وحقق مبيعات تخطت الـ 200 ألف تذكرة، ومن المفترض أن يعرض عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة القادمة.





مخرج "الهامور ح.ع": 1500 شخص شاركوا في تقديم الفيلم

أكد المخرج السعودي عبد الإله القرشي، إنه استعان بما يزيد على 1500 شخص ما بين نجوم العمل، وفريق التصوير والمونتاج، لتقديم فيلم "الهامور ح.ع"، والذي يعتبر من الأفلام السعودية المختلفة التي تم طرحها تجاريا خلال الفترة الماضية ما بين مصر والسعودية ليقدم القرشي قصة من وقائع حقيقية حدثت في مدينة جدة بطابع درامي كوميدي.

وأوضح المخرج السعودي أن الفيلم يجسد حقبة زمنية واضحة المعالم تعود لعام 2004، من خلال أشهر محتال في تاريخ المملكة العربية السعودية "هامور سوا" الذي شكل شبكة من المحتالين لجمع الأموال من المساهمين وتوزيع أرباح وهمية.

وقال إن القضية ارتفع عدد ضحاياها إلى أكثر من 40 ألف شخص بمبالغ مليار و 400 مليون ريال، وذلك من خلال "حامد" حارس الأمن الذي تمكن من جمع ثروة ضخمة متبعاً أحد الأساليب غير التقليدية، بمساعدة مجموعة كاملة من المعارف والأصدقاء، وتبدأ مملكته في الانهيار نتيجة فساده هو شركاؤه.

وأضاف أن فريق العمل الضخم تنقل خلال تصوير هذا الفيلم في 75 موقعا مختلفا منها جدة والرياض، بإستخدام 16 شاحنة، وثمانية كرفانات للراحة أثناء التصوير، كما تم إستخدام 50 سيارة صغيرة أثناء عمليات التصوير، وخلال هذه الرحلة كان مدير التصوير الروسي "إيجور بوفولوتسكي" الذي يعمل للمرة الأولى في السعودية.



وقال القرشي عن إيجور"لقد كان زميلي في الدراسة لكن بقسم آخر وهو روسي أمريكي عمل في استوديوهات سينمائية عديدة منها هوليوود وهناك تفاهم كبير بيننا خاصة وأنه كما تعرف هناك أوجه تشابه ثقافي بيننا وبين الروس، فكان هدفنا تقديم فيلم مميز نوعياً وليس مجرد رقم في الإنتاجات السينمائية"، كما استعان بالمونتير الأمريكي هارفي روزنستوك الذي قام بمونتاج العديد من أفلام هوليوود ومنها Scent of a woman وKiss the Girls وFlubber وغيرها من الأعمال.

