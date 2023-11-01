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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حواديت وأسرار محمد أبو داود في "سبوت لايت" مع شيرين سليمان

الفنان محمد أبو داوود
الفنان محمد أبو داوود و شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، في حلقة جديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على شاشة “صدى البلد”، الفنان محمد أبو داود الذي يفتح صندوق الأسرار والذكريات، ويكشف كواليس خاصة مع الزعيم عادل إمام والموقف الذي لا ينسى في فيلم مرجان أحمد مرجان وعلاقته الإنسانية به. 

كما يتحدث ايضا عن نصيحة الاستاذ فؤاد المهندس له في بداية مشواره الفني وعلاقة والده بدخوله عالم الفن عندما كان عمره تسع سنوات

ويكشف أيضا عن موقفه من الهجوم على محمد صلاح بعد موقفه من الحرب على غزة ، ويكشف عن دوره ودور الفنانين تجاه القضية الفلسطينية ، كما يتحدث عن موقف انساني مع الفنان نبيل الحلفاوي اثناء وجوده على المسرح.

كما يكشف ايضا عن النصيحة التي وجهها له الفنان أحمد زكي والزعيم عادل امام، ويتحدث في الحلقة عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار وتفاصيل المكالمة التليفونية التي تلقاها من بطل المسلسل بعد اول ظهور له في المسلسل.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً.

شيرين سليمان محمد ابو داوود سبوت لايت صدى البلد عادل إمام

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