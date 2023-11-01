لتحسين جودة الخدمة.. رئيس مياه مطروح يتابع الحالة الفنية للمحطات والمعدات

عقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع لمتابعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمعدات بهدف الوقوف على الحالة الفنية لها بصفة دورية ومتابعة عملية التشغيل والاهتمام بالحالة العامة للمحطات بهدف الحفاظ على كفاءة المحطة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد "خالد" على استمرار الزيارات الأسبوعية للجنة المختصة بالأفرع على المحطات والتنبيه على مسئولي المحطات بضرورة توفير دفاتر التشغيل والصيانة وخطة التشغيل للمحطة ومعدات السلامة والصحة المهنية اللازمة، وكذلك رصد موقف طلمبات محطات الرافع والمعالجة والتنقية العاطلة والإجراءات التي تم اتخاذها لكل محطة على حدة، وأيضا التأكيد على تنفيذ خطط التطهير والصيانة الوقائية للشبكات والمحابس بالشركة طبقا للمخطط.

وأضاف رئيس شركة المياه أن الشركة تسعى لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال أعمال رقع كفاءة المحطات والروافع وغيرها من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى الخدمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للدولة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمتابعة بصفة دورية على المحطات لرصد الموقف الحالي لكل المحطات ومتابعة المشروعات الجارية لتأهيل المحطات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمة والأداء.