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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام بني سويف يناقش الموقف المالي للمشروعات الجاري تنفيذها

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا لمناقشة الموقف المالي  والتنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية على أرض المحافظة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2023 /2024 ، وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات. 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الخطوات العملية للدفع بالمشروعات الجاري تنفيذها بتلك القطاعات ، خاصة التي يتم تنفيذها في بعض القطاعات الجماهيرية ،حيث تمت مراجعة نسب التنفيذ، وآليات ومقترحات تذليل  بعض المعوقات لنهوها، والاتفاق على إعداد تقارير شهرية متضمنة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمتطلبات اللازم توافرها لتسريع  العمل في تلك المشروعات.

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حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة ، ومسئولو الجهات المعنية من قطاعات الصحة : التربية والتعليم ، الشباب والرياضة ، مياه الشرب والصرف الصحي ، الري ، الطرق ، الكهرباء وغيرهم.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف التكنولوجية غنيم محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصح مياة الشرب والصرف معدلات تنفيذ مشروعات مختلف القطاعات محمد هاني غنيم

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